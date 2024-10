We wrześniu USA ogłosiły zawarcie z rządem irackim porozumienia w sprawie zakończenia do przyszłego roku misji realizowanej w Iraku przez koalicję ponad 80 krajów pod amerykańskim przywództwem, powołaną do walki z IS. Zgodnie z porozumieniem amerykańscy żołnierze mają opuścić niektóre bazy zajmowane przez nich już od 20 lat - wojny w wyniku której obalono dyktatorski reżim Saddama Husajna.