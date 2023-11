Nieudany atak drona na amerykańskie koszary. "Mógłby spowodować rzeź"

Wadliwy dron w Iraku mógł uchronić Amerykę przed wciągnięciem głębiej w konflikt na Bliskim Wschodzie. Przedarł się przez amerykańską obronę powietrzną i uderzył w drugie piętro koszar, w których przebywali amerykańscy żołnierze. Nie doszło jednak do detonacji materiałów wybuchowych, które się w nim znajdowały - donosi agencja Reutera.

Do zdarzenia doszło 26 października około godziny 5 nad ranem. Jak poinformowali agencję Reutera dwaj pragnący zachować anonimowość urzędnicy, dron, wystrzelony w bazie lotniczej Erbil na terenie Iraku przez wspieraną przez Iran milicję, przedarł się przez amerykańską obronę powietrzną i uderzył w drugie piętro koszar, w których przebywali amerykańscy żołnierze. Nie doszło jednak do detonacji materiałów wybuchowych, które się w nim znajdowały.

Pentagon odnotował około 40 ataków na siły amerykańskie

Według danych Pentagonu incydent ten był jednym z co najmniej 40 ataków dronami i rakietami na siły amerykańskie wspierane przez Iran bojówki w Iraku i Syrii w ciągu ostatnich trzech tygodni. Jest to ich odpowiedź na amerykańskie wsparcie dla Izraela w wojnie z Hamasem.

"Kalibrują ataki tak, aby nękać, a nie zabijać"

David Schenker, były zastępca sekretarza stanu USA w zespole doradców Washington Institute for Near East Policy, przestrzegł, że chociaż ani Iran i jego sojusznicze grupy, ani Stany Zjednoczone nie wydają się chcieć bezpośredniej konfrontacji, to ryzyko takiej konfrontacji rośnie. Jak stwierdził, możliwość poważnego ataku, który wciągnie Amerykę w konflikt, jest "bardzo realistyczne".