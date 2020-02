Były minister ma być premierem Iraku. Protesty nie ustają

Setki tysięcy Irakijczyków na ulicach

Były premier Adil Abd al-Mahdi podał się do dymisji w listopadzie 2019 roku z powodu protestów antyrządowych, w których setki tysięcy Irakijczyków wyszły na ulice, domagając się usunięcia elit politycznych kraju. - Jestem waszym sługą, obdarzonym przez was zaufaniem, więc nie cofajcie się, dopóki nie dostaniecie tego, czego chcecie - czy to ode mnie, czy od kogoś innego - przekazał Allawi w nagraniu wideo opublikowanym na Twitterze i nadanym przez państwową telewizję.