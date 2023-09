Trzy osoby zastrzelone podczas zamieszek w Iraku

- Spośród trzech ofiar śmiertelnych dwie zostały postrzelone w klatkę piersiową, a trzecia w głowę – powiedział AFP dyrektor władz medycznych Kirkuku, Ziad Khalaf. Jeden z mężczyzn miał 21 lat, a dwóch pozostałych po 37 lat. - Ranni – według nowego raportu 16 osób – zostali trafieni kulami, kamieniami lub szkłem – powiedział Khalaf, dodając, że trafiono też trzech członków sił bezpieczeństwa. Khalaf powiedział, że zabici to Kurdowie, wśród rannych są zarówno Kurdowie, jak i Arabowie.

Uliczne starcia dwóch obozów

W sobotę rywalizujące ze sobą demonstracje skupiające z jednej strony Kurdów, a z drugiej Turkmenów i Arabów, mimo obecności sił bezpieczeństwa, przerodziły się w przemoc. "Siły bezpieczeństwa, rozmieszczone jako bufor między obydwoma obozami, oddały strzały ostrzegawcze, aby zmusić kurdyjskich demonstrantów do rozproszenia się" - informuje AFP.

Premier Iraku Mohamed Chia al-Soudani wezwał do utworzenia komisji śledczej w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci demonstrantów.

Spór o siedzibę partii Kurdów

Spór koncentruje się wokół okupacji budynku w Kirkuku, który w przeszłości służył jako siedziba Partii Demokratycznej Kurdystanu (KDP), ale od 2017 roku z bazy tej korzysta armia iracka. Rząd centralny planuje powrót do budynku KDP w ramach okazania dobrej woli, ale w zeszłym tygodniu przeciwnicy arabscy ​​i turkmeńscy rozbili obóz przed budynkiem, aby zaprotestować. Policja podała, że ​​w sobotę do przemocy doszło, gdy grupa kurdyjskich demonstrantów zbliżyła się do obozu.