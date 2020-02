Duńscy żołnierze wracają do Iraku

Minister obrony Danii Trine Bramsen powiedziała w poniedziałek, że obecna sytuacja w regionie nie różni się od tej sprzed ataku Iranu i dlatego zdecydowano o przywróceniu duńskich żołnierzy do bazy Ain Al-Asad. Jak poinformowała duńska minister obrony ich powrót do bazy w Iraku nastąpi 1 marca.

- Ważne, by Irak znów nie stał się siedliskiem terrorystycznych rekrutacji i treningów – powiedziała Trine Bramsen. – Dlatego istotne jest by wznowić treningi irackich sił bezpieczeństwa, by te w dłuższej perspektywie, były w stanie zadbać o bezpieczeństwo we własnym zakresie – dodała.