Ambasada USA w Bagdadzie ostrzelana pociskami moździerzowymi

Co najmniej siedem pocisków moździerzowych spadło na teren ambasady USA w Bagdadzie w piątek rano - powiedział agencji Reutera amerykański urzędnik wojskowy. Przekazał, że nikt nie został ranny. "Zastrzegamy sobie prawo do samoobrony i ochrony naszego personelu w dowolnym miejscu na świecie" – przekazał rzecznik ambasady, cytowany przez agencję.

Urzędnik wojskowy, który zastrzegł anonimowość, nie wykluczył, że liczba wystrzelonych pocisków mogła być większa niż siedem, tylko nie trafiły one w cel.

Dodał, że celem była także baza lotnicza Al-Asad, w której stacjonują siły amerykańskie i inne siły międzynarodowe w zachodnim Iraku , ale pociski nie dotarły do celu.

"Jeden z największych ataków na ambasadę w ostatnich latach"

Reuters odnotowuje w komentarzu, że wystrzelenie tych pocisków "wydaje się być jednym z największych ataków na ambasadę w ostatnich latach" i dodaje, że był to pierwszy od ponad roku ostrzał ambasady USA .

Żadna grupa nie przyznała się do ataku, ale poprzedni atak na siły amerykańskie został przeprowadzony przez bojówki sprzymierzone z Iranem , które obrały za cel interesy USA w Syrii i Iraku w związku ze wsparciem Waszyngtonu dla Izraela w wojnie w Gazie.

Szejk Ali Damoush, przedstawiciel libańskiego ugrupowania Hezbollah, powiedział w piątek, że ataki grup sprzymierzonych z Iranem na Bliskim Wschodzie mają na celu wywarcie presji w celu zaprzestania izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy. Nie odniósł się jednak konkretnie do piątkowego ataku.

Reuters komentuje, że atak na amerykańską ambasadę "stanowi wyzwanie" dla premiera Iraku Mohammeda Shia' Al Sudaniego, który zobowiązał się do ochrony misji zagranicznych i wykorzystania kruchej stabilności państwa, aby skupić się na gospodarce i zagranicznych inwestycjach w tym kraju, między innymi ze strony Stanów Zjednoczonych.

Sudani nakazał agencjom bezpieczeństwa ścigać sprawców, opisując ich jako "niesforne, bezprawne grupy, które w żaden sposób nie reprezentują woli narodu irackiego". Przekazał także, że podważanie stabilności, reputacji Iraku i obieranie za cel miejsc, które Irak zobowiązał się chronić, to "akty terroryzmu".

Rzecznik ambasady USA wezwał rząd Iraku, aby zrobił wszystko, co w jego mocy, by chronić personel i obiekty dyplomatyczne. "Powtarzamy, że zastrzegamy sobie prawo do samoobrony i ochrony naszego personelu w dowolnym miejscu na świecie" – powiedział, cytowany przez Reutera.