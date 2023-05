Inwigilacja Pegasusem. Komisja Parlamentu Europejskiego o sytuacji w Polsce. Raport

Inwigilacja Pegasusem. Komisja PE o sytuacji w Polsce

Wskazano, że "w toku systematycznych i celowych zmian legislacyjnych wprowadzanych przez rządzącą większość, prawa ofiar zostały zminimalizowane, a środki prawne i zadośćuczynienie w praktyce pozbawione znaczenia". "Skuteczna kontrola ex ante i ex post, a także niezależny nadzór zostały de facto wyeliminowane" - dodano.

Komisja europarlamentu stwierdziła, że "w Polsce doszło do poważnych naruszeń i niewłaściwego administrowania we wdrażaniu prawa Unii" i zarekomendowała między innymi, by "wezwać Prokuratora Generalnego do wszczęcia dochodzenia w sprawie nadużywania oprogramowania szpiegującego" oraz "pilnie przywrócić wystarczające gwarancje instytucjonalne i prawne, w tym skuteczne wiążące kontrole ex ante i ex post, a także niezależne mechanizmy nadzoru, w tym kontrolę sądową działań w zakresie nadzoru".