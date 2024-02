Dwa lata obrony Ukrainy. Kalendarium rosyjskiej inwazji

05.03.2022 | Już ponad milion osób opuściło Ukrainę, a będą kolejni. Tłum uchodźców we Lwowie Ponad milion dwieście tysięcy uchodźców uciekło z Ukrainy do Polski, Rumuni, Mołdawii lub Węgier. Ta fala się nie zatrzymuje - co widać we Lwowie. Paweł Szot | Fakty TVN