Atak na Chersoń, "walki na ulicach". Apel o utworzenie "zielonego korytarza"

Kołychajew zaapelował do rosyjskich żołnierzy, by nie strzelali do ludności cywilnej i wezwał mieszkańców miasta, by na ulice wychodzili tylko w ciągu dnia i przemieszczali się pojedynczo lub parami.

We wcześniejszym komunikacie mer miasta oświadczył: "Apeluję do wszystkich mediów - chersońskich, obwodowych, krajowych, światowych!" - napisał Kołychajew, prosząc media, by "wykorzystały siłę czwartej władzy i pomogły uzyskać 'zielony korytarz'" dla mieszkańców miasta. "By wywieźć rannych i zabitych, dostarczyć do miasta leki i jedzenie. Bez tego zginiemy" - wyjaśnił.