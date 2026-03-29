Media: USA opracowują plany inwazji lądowej w Iranie

Trump: Iran musi negocjować, roznosimy ich w pył
Źródło: TVN24, Reuters
Pentagon przygotowuje się na trwającą co najmniej kilka tygodni operację lądową w Iranie - przekazał w sobotę "Washington Post", powołując się na amerykańskich urzędników. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie została podjęta, ale w region właśnie dotarły posiłki.

Według gazety, która powołuje się na amerykańskich urzędników, potencjalne działania na lądzie miałyby obejmować naloty z udziałem sił specjalnych i regularnej piechoty. Planowane jest między innymi wysłanie żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej

Wśród omawianych w administracji Trumpa scenariuszów są między innymi zajęcie wyspy Chark w Zatoce Perskiej, gdzie znajduje się główny terminal eksportu irańskiej ropy naftowej i gazu. Inne możliwości to desant na obszary wybrzeża w pobliżu cieśniny Ormuz w celu znalezienia i zniszczenia broni, która może być wykorzystywana do ataków na statki handlowe i wojskowe.

Szymon Żyśko

Jeden z informatorów stwierdził, że realizacja rozważanych celów prawdopodobnie zajmie "tygodnie, a nie miesiące". Inny określił potencjalny czas trwania operacji na "parę miesięcy".

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała w oświadczeniu, że decyzja w sprawie użycia wojsk lądowych nie została dotąd podjęta. - Zadaniem Pentagonu jest przygotowanie się do tego, by dać naczelnemu dowódcy maksymalną swobodę decyzyjną. To nie oznacza, że prezydent podjął decyzję - oznajmiła.

W piątek na Bliski Wschód przybyło około trzy i pół tysiąca amerykańskich marines i marynarzy - przekazało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

"Nigdy nie zaakceptujemy upokorzenia"

Przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył, że irańskie siły czekają na przybycie amerykańskich żołnierzy na ląd, aby ich "podpalić" - podała w niedzielę agencja IRNA. Ghalibaf odnosił się do ewentualnej inwazji lądowej sił USA na Iran.

- Nasi ludzie czekają na przybycie amerykańskich żołnierzy na ląd, aby ich podpalić i raz na zawsze ukarać ich regionalnych sojuszników - powiedział szef parlamentu.

Jak mówił, Stany Zjednoczone planują atak lądowy, pomimo publicznego angażowania się w działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. - Dopóki Amerykanie będą dążyć do kapitulacji Iranu, naszą odpowiedzią jest to, że nigdy nie zaakceptujemy upokorzenia - zapewnił.

Ataki na Bliskim Wschodzie, stan na 26 marca 2026 roku
Ataki na Bliskim Wschodzie, stan na 26 marca 2026 roku
Źródło: Michał Czernek/PAP

Specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff powiedział w piątek, że spodziewa się, iż jeszcze przed końcem tygodnia dojdzie do spotkania z irańskimi negocjatorami. Dodał, że wkrótce spodziewa się odpowiedzi Iranu na propozycję pokojową USA.

- Moja definicja prawdziwych negocjacji brzmi: "będziemy tu siedzieć i nie wyjdziemy, dopóki nie skończymy", i to właśnie zaproponowaliśmy. Myślimy, że w tym tygodniu odbędą się spotkania. Z pewnością na to liczymy - powiedział Witkoff podczas sponsorowanej przez saudyjski fundusz majątkowy konferencji FII Priority w Miami.

Witkoff oświadczył, że USA przekazały Iranowi 15-punktową propozycję porozumienia pokojowego "już jakiś czas temu" i lada chwila oczekują odpowiedzi z Teheranu.

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: U.S. Marines / Zuma Press / Forum

Donald TrumpIranKonflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódMisje wojskowe USAPolityka zagraniczna USASteve Witkoff
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
