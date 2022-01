Co Rosji dała interwencja w Kazachstanie?

- Dla Kremla ważne są kwestie wizerunkowe. Jeżeli Rosja jest w stanie pokazać, że posiada swoją sprawnie działającą organizację wojskową zrzeszającą kilka państw i która dokonała skutecznej operacji na terytorium Kazachstanu, to jest to wyjście z twarzą z kryzysu (związanego z Ukrainą) - tłumaczył w rozmowie z PAP Konrad Zasztowt. - Można się jedynie zastanawiać, czy w innym wypadku próbą takiego wyjścia z twarzą nie byłoby przeprowadzenie agresywnej operacji przeciwko Ukrainie - dodał.

Kwestie wizerunkowe

Tłumacząc dalej jak istotne dla Rosji są kwestie wizerunkowe, Zasztowt zwrócił uwagę na to, że podobne do tych w Kazachstanie sytuacje miały miejsce już wcześniej. - Na jesieni 2020 roku Rosja koordynowała zakończenie konfliktu ormiańsko-azerskiego o Górski Karabach - przypomniał. - Wówczas Władimir Putin mógł się prezentować jako ten polityk, który doprowadził do pokoju, zawieszenia broni, pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Było to satysfakcjonujące dla Kremla, ponieważ mógł on pokazać swoją skuteczność na obszarze postsowieckim - zauważył.