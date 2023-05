Policja apeluje o pomoc w identyfikacji 22 kobiet. "Wszystkie miały kogoś, kto za nimi tęsknił"

Większość spośród 22 kobiet objętych "Operation Identify Me" ("Operacja Zidentyfikuj Mnie") została zamordowana przed co najmniej trzema laty, a niektóre nawet 40 lat temu, na terenie Belgii , Niemiec i Holandii . 10 maja Interpol udostępnił publicznie szczegóły dotyczące każdego z tych zabójstw, w tym rysopisy 22 kobiet i inne materiały, które potencjalnie mogą pomóc je rozpoznać. "Jeśli pamiętasz znajomą, członka rodziny lub koleżankę, które nagle zniknęły, przyjrzyj się i skontaktuj z odpowiednim zespołem policji za pośrednictwem formularza na jej stronie, jeśli masz jakiekolwiek informacje na temat którejkolwiek z nich" - apeluje Interpol na stronie internetowej.

Szczegóły, które mogą pomóc w identyfikacji 22 kobiet

Wśród 22 niezidentyfikowanych kobiet jest m.in. osoba w wieku od 30 do 55 lat, znaleziona w studni w belgijskim Holsbeek w 1991 roku; urodzona między 1970 a 1991 rokiem kobieta znaleziona na bagnach w pobliżu Kolonii w Niemczech w 2001 roku; kobieta w wieku od 13 do 20 lat znaleziona pod ziemią i gałęziami na parkingu w Maarsbergen w Holandii w 1976 roku; czy kobieta z Amsterdamu, której ciało w 1998 roku znaleziono na łodzi, na której wcześniej doszło do pożaru. Do dziś nie ustalono, czy "kobieta z łodzi" zmarła w wyniku pożaru, czy została zamordowana.