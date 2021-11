Urzędnik oskarżany o ignorowanie tortur został nowym szefem Interpolu

Oskarżenia pod adresem ar-Raisiego

Organizacja Human Rights Watch podała jednak w maju, że kierowany przez Raisiego resort ignorował doniesienia o stosowaniu tortur przez emirackie służby bezpieczeństwa. HRW podaje, że w tamtejszych więzieniach długie wyroki odsiadują setki aktywistów, naukowców i prawników, często w wyniku niesprawiedliwych procesów i za niejasne przewinienia. Przeciwko Raisiemu wniesiono skargi karne w pięciu krajach, w tym we Francji, gdzie Interpol ma siedzibę, oraz w Turcji, w której dokonuje się wyborów na to stanowisko.

Agencja Reutera rozmawiała z dwoma mężczyznami, którzy w tym tygodniu wnieśli skargę karną do tureckiej prokuratury przeciwko Raisiemu. Jeden z nich, 34-letni naukowiec z brytyjskiego Uniwersytetu Exeter Matthew Hedges, twierdzi, że w 2018 roku był przetrzymywany w izolatce przez siedem miesięcy z powodu zarzutów o szpiegostwo. Mężczyzna został zatrzymany, kiedy udał się do ZEA przeprowadzić badania do swojego doktoratu. Hedges powiedział, że stosowano wobec niego przemoc fizyczną, a także grożono jego bliskim.