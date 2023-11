ISW: Rosjanie odnoszą sukcesy w rejonie Awdijiwki 

Dane geolokalizacyjne opublikowane 10 listopada pokazują, że rosyjskie wojska niedawno zbliżyły się do wschodniego krańca wsi Stepowe, położonej trzy kilometry na północ od Awdijiwki (leżącej nieopodal okupowanego przez Rosjan Doniecka) - podał w poniedziałkowej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank cytuje wpisy rosyjskich blogerów wojskowych, którzy relacjonowali, że w pobliżu zakładu koksowniczego w Awdijiwce trwają walki.

Walki w strefie przemysłowej

Według wcześniejszych prognoz ISW, zakład koksowniczy w Awdijiwce, należący do ukraińskiego oligarchy Rinata Achmetowa, ma być celem działań ofensywnych Rosjan.

Warunki pogodowe

Znany ukraiński analityk do spraw wojskowości Serhij Zgurec powiedział we wtorek telewizji Espreso, że pogorszenie warunków pogodowych na kierunku awdijiwskim znacznie komplikuje natarcie piechoty wroga.

Analityk dodał, że wróg używa mniejszej liczby opancerzonych pojazdów do przeprowadzenia szturmów. - Droga ze wsi Krasnohoriwka do Stepowego jest kontrolowana przez ukraińską artylerię. Logistyka w tym miejscu jest bardzo skomplikowana dla tych rosyjskich pododdziałów, które dotarły na obrzeża wioski Stepowe, otrzymały cios i teraz zawracają. Warunki pogodowe znacznie się pogorszyły, co utrudnia natarcie wojsk rosyjskich - dodał analityk.