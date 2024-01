ISW: rosyjskie wojska powietrznodesantowe ponoszą ciężkie straty w Ukrainie

Siły powietrznodesantowe Rosji ponoszą ciężkie straty prowadząc jednoczesne operacje ofensywne na kilku frontach w Ukrainie – ocenia w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Żołnierze tej formacji "nie mają możliwości, by odpocząć czy odzyskać siły".

W swojej najnowszej analizie ISW powołuje się na doniesienia rosyjskiego blogera wojskowego, który napisał w niedzielę, że rosyjskie jednostki powietrznodesantowe ponoszą ciężkie straty w Ukrainie , ale nie mają możliwości, by odpocząć czy odzyskać siły. Według niego doświadczeni i wyszkoleni żołnierze zawodowi stanowią mniejszość w siłach powietrznodesantowych, które straciły wielu doświadczonych członków dowództwa tworzących wcześniej rdzeń tych sił.

Ciężkie straty 104. dywizji

Dowódca rosyjskich sił powietrznodesantowych generał Michaił Tieplinski zasugerował pod koniec grudnia, że rosyjskie dowództwo wojskowe wysyła na front nowych oficerów wojsk powietrznodesantowych, którzy dopiero co ukończyli wstępne szkolenie.

Szacowanie strat

Według brytyjskiego resortu obrony przeciętna wielkość rosyjskich strat na Ukrainie wzrosła w 2023 roku do niemal 300 żołnierzy dziennie i jeśli obecne tempo się utrzyma, to siły rosyjskie stracą do końca 2024 roku ponad pół miliona żołnierzy.