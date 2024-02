ISW: zachodniej pomocy nie ma, Rosja rozpoczęła natarcie na trzech odcinkach jednocześnie

Według analityków ISW, wojska rosyjskie prowadzą obecnie co najmniej trzy operacje ofensywne: wzdłuż granicy obwodów charkowskiego i ługańskiego (w szczególności na kierunkach kupiańskim i łymańskim), w okolicach Awdijiwki, a także nieopodal wioski Robotyne na zachodzie obwodu zaporoskiego.

Wywieranie presji na siły ukraińskie

Amerykańscy eksperci wskazują, że krytyczny niedobór uzbrojenia dostarczanego przez Zachód i obawy przed całkowitym zakończeniem amerykańskiej pomocy wojskowej, zmusiły siły ukraińskie do oszczędnego gospodarowania sprzętem wojskowym wzdłuż całej linii frontu. Prawdopodobnie zachęciło to siły rosyjskie do wykorzystania tej sytuacji.