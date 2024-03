ISW: Rosja przygotowuje się do potencjalnego konfliktu z NATO

Rosja przygotowuje się do wojny konwencjonalnej z NATO na dużą skalę - prognozuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zdaniem analityków, wskazuje na to "szereg wskaźników finansowych, gospodarczych i wojskowych".

"Próby stworzenia warunków dla ustabilizowania rosyjskiej gospodarki i finansów najprawdopodobniej są elementem rosyjskich finansowych i wewnętrznych przygotowań do potencjalnego przyszłego konfliktu z NATO, a nie tylko do długotrwałej wojny z Ukrainą" – ocenia ISW w najnowszym raporcie.

Według analityków think tanku szereg elementów finansowych, gospodarczych i wojskowych wskazuje na to, że Rosja przygotowuje się do konfliktu zbrojnego z NATO szybciej, niż przewidywali wcześniej niektórzy zachodni analitycy.