"Iran przekazał Rosji 46 dronów". Raport amerykańskich analityków

Deficyt budżetowy Stolicy Apostolskiej na koniec 2021 roku wyniósł 3 miliony euro, podczas gdy rok wcześniej było to 63 miliony euro. Tak wynika z danych ogłoszonych w piątek w Watykanie. To budżet "praktycznie zrównoważony" - wskazał prefekt Sekretariatu do spraw Gospodarczych Stolicy Apostolskiej ksiądz Juan Antonio Guerrero Alves.