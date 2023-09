ISW: ukraińska piechota przedarła się przez rosyjskie "zęby smoka"

czytaj dalej

Nie możemy pozwolić na to, by prezydent Serbii Aleksandar Vuczić przeprowadził na Bałkanach scenariusz wzorowany na polityce prezydenta Rosji Władimira Putina – ostrzegła prezydent Kosowa Vjosa Osmani. Podczas poniedziałkowej wizyty w Albanii Osmani wezwała "wszystkie demokratyczne państwa regionu do zjednoczenia się wobec tego zagrożenia".