ISW: rosnąca presja Rosji na Białoruś pozbawia Alaksandra Łukaszenkę możliwości manewru

"Długa gra prezydenta Rosji Władimira Putina w celu przywrócenia zwierzchnictwa nad Białorusią przynosi postępy niezależnie od wysiłków Kremla, aby doprowadzić do aktywniejszego udziału Białorusi w inwazji zbrojnej na Ukrainę" - pisze w najnowszym sprawozdaniu Instytut Badań nad Wojną (ISW). Amerykańscy analitycy prognozują, że inwazja Rosji na północną Ukrainę z terytorium Białorusi wciąż jest mało prawdopodobna.

ISW w środowej analizie odnosi się do poniedziałkowej wizyty Władimira Putina w stolicy Białorusi. Prezydent Rosji odwiedził Mińsk po trzyletniej przerwie. Eksperci w Kijowie utrzymywali, że celem rozmów było nakłonienie reżimu Alaksandra Łukaszenki do przyłączenia się do inwazji zbrojnej Rosji przeciwko Ukrainie. Jak dotąd wojska białoruskie nie wsparły armii rosyjskiej, Łukaszenka udostępnił jedynie terytorium swojego kraju na potrzeby Kremla.