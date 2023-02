Rosja do marca chce zająć Donbas. ISW: zabraknie jej sił  

czytaj dalej

Liczba zabitych i rannych rosyjskich żołnierzy w Ukrainie zbliża się do 200 tysięcy. Według przedstawicieli władz USA i innych państw Zachodu, jest to wyraźnym symbolem tego, jak źle potoczyła się inwazja zbrojna prezydenta Władimira Putina - pisze w czwartkowej publikacji "New York Times". Te straty w ciągu zaledwie 11 miesięcy są ośmiokrotnie większe niż straty amerykańskie w ciągu dwóch dekad wojny w Afganistanie - podkreślił nowojorski dziennik.