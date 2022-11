Analiza ISW. Amerykańscy eksperci prognozują dalsze kroki Ukrainy: Chersoń to nie będzie ostatnie zwycięstwo

"Wojska ukraińskie w obwodzie chersońskim stabilnie idą do przodu, podczas gdy siły rosyjskie wycofują się na wschodni (lewy) brzeg Dniepru" - przekazał w piątkowej porannej analizie amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW). Już po ukazaniu się tego raportu potwierdziło się, że Rosjanie zakończyli odwrót z okolic okupowanego od marca Chersonia wysadzając kluczową przeprawę przez Dniepr, most Antonowski . Później wywiad wojskowy w Kijowie przekazał, że do Chersonia wkroczyły oddziały ukraińskich sił zbrojnych.

ISW: Zawieszenie broni na okres zimy tylko pomogłoby Rosjanom

Według analityków z USA to Rosji zależy na pauzie operacyjnej. "Zawieszenie broni pozwoliłoby Kremlowi na zrobienie przerwy, której rozpaczliwie potrzebuje, by odbudować swoje siły" – podano. W Rosji trwa jesienna planowa kampania poborowa, w ramach której przeszkolonych ma być 120 tysięcy poborowych. Na front mieliby trafić wiosną.

"Siły ukraińskie najpewniej zamierzają wyzwolić jak najwięcej okupowanych terytoriów, zanim te rosyjskie posiłki trafią na front" – podkreślił think tank w sprawozdaniu. "Zawieszenie broni na okres zimy tylko pomogłoby Rosjanom, którzy wykorzystaliby przerwę, by wzmocnić swoją osłabioną obronę i kontynuować ludobójczą kampanię, mającą na celu zlikwidowanie ukraińskiej tożsamości na okupowanych terenach Ukrainy " – dodali eksperci.

Prognozy w sprawie spowolnienia walk

Think tank ocenia, że zimą nie dojdzie do wstrzymania czy spowolnienia walk, choć takie prognozy pojawiają się na Zachodzie.

"Zimowa pogoda silniej uderzy w źle wyposażonych Rosjan, ale dobrze przygotowane wojska ukraińskie raczej nie zatrzymają swojej kontrofensywy z powodu zimy i mogą wykorzystać zamarznięty teren, by posuwać się do przodu skuteczniej niż w czasie jesiennych miesięcy, gdy ziemia jest rozmokła" – stawia prognozy ISW. Ośrodek ocenia, że jeśli w zimie dojdzie do wstrzymania walk, to będzie to wynikać z wyzwań logistycznych i osiągnięcia kulminacji kampanii na kilku odcinkach po obu stronach.