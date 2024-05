Już ponad 40 milionów użytkowników mediów społecznościowych przekazało zdjęcie, na którym - wśród namiotów dla uchodźców - widać układający się napis: "All Eyes on Rafah" ("Wszystkie oczy na Rafah").

All eyes on #Rafah 🇵🇸 pic.twitter.com/bg3bAtl3dQ

"Wszystkie oczy na Rafah". Skąd hasło

Jak tłumaczy "The New York Times" hasło mogło zyskać popularność po konferencji prasowej Rika Peeperkorna, szefa biura Światowej Organizacji Zdrowia w Strefie Gazie w lutym tego roku. Mówiąc o intensyfikacji kampanii wojsk izraelskich w południowej części Strefy Gazy stwierdził wówczas: "wszystkie oczy są skierowane na Rafah". Izrael spotkał się z krytyką społeczności międzynarodową za rozpoczęcie ofensywy w Rafah, gdzie według niektórych szacunków schroniło się nawet 1,4 mln palestyńskich uchodźców z innych części Strefy Gazy. W gronie krytyków znalazł się m.in. najważniejszy sojusznik państwa żydowskiego - Stany Zjednoczone .

W ostatnich dniach hasło zyskało szczególnie na aktualności za sprawą niedzielnego ataku powietrznego Izraela, w którym zginęło co najmniej 45 osób. To głównie kobiety i dzieci. Wielu przesiedleńców doznało poważnych oparzeń. Pociski miały spaść między innymi na namioty dla wysiedleńców.

Zdjęcie "Wszystkie oczy na Rafah" prawdopodobnie wygenerowane przez AI

Obraz został prawdopodobnie wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Potwierdza to w NBC News zajmujący się zagadnieniami dezinformacji prof. Marc Owen Jones z Uniwersytetu Hamad Bin Khalifa w Katarze . Według stacji wskazywać na to mogą: nienaturalne cienie, czy nienaturalna symetria w ustawieniu namiotów w obozie.

Grafika z obozem uchodźców nie jest jedyną z tą frazą. Na to, że hasło "Wszystkie oczy na Rafah" pojawia się w mediach społecznościowych już od dłuższego czasu zwraca uwagę w NBC News Matt Navarra, konsultant ds. mediów społecznościowych i analityk branżowy. "Widzieliśmy całkiem sporo wpływowych osób (...) na wielu platformach, nie tylko na Instagramie, które dzieliły się opinią związaną z tym przesłaniem lub jego prawie identyczną wersją" - mówi portalowi amerykańskiej stacji. Można je znaleźć np. na profilu gwiazdy serialu "The Last of Us" Pedro Pascala.