Fałszywa informacja o kapitulacji na telewizyjnym pasku. Wołodymyr Zełenski reaguje

- Jeśli chodzi o ostatnią dziecinną prowokację, gdzie rzekomo proponuję złożyć broń, to mogę zaproponować, by to wojsko Federacji Rosyjskiej złożyło broń. Także to, by wróciło do domu - powiedział Wołodymyr Zełenski w nagraniu, opublikowanym na jego profilu na Facebooku w środę około godziny 12 czasu ukraińskiego (godzina 11 w Polsce).