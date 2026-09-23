Świat Słynny influencer promujący lookmaxxing oskarżony o zgwałcenie 17-latki Oprac. Ewa Żebrowska |

Łukasz Wojtasik: 60 procent dzieci, które korzystają z mediów społecznościowych, zadeklarowało, że spotykają je tam niepokojące sytuacje Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Francois Durand/Getty Images

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Akt oskarżenia w sprawie wpłynął na początku września do sądu w Massachusetts. Aleksandra Vasilevna Mendoza, obecnie 18-letnia influencerka występująca w mediach społecznościowych jako Alorah lub Alorah Ziva, oskarżyła influencera Claviculara o to, że w maju ubiegłego roku podczas transmisji na żywo miał doprowadzić ją alkoholem do stanu odurzenia. Następnie miał wielokrotnie odbyć z nią stosunek bez jej zgody, podaje NBC News. Łącznie Clavicular usłyszał trzy zarzuty: gwałtu, podania narkotyków w celu odbycia stosunku seksualnego oraz dostarczenia alkoholu osobie poniżej 21. roku życia

20-latek, który naprawdę nazywa się Braden Peters, jest w sieci twarzą lookmaxxingu, trendu skupionego na maksymalizowaniu swojej atrakcyjności fizycznej.

Clavicular Źródło zdjęcia: Francois Durand/Getty Images

Co się wydarzyło w domu Claviculara

Z dokumentów sądowych cytowanych przez NBC News wynika, że Peters miał zaprosić Mendozę, wówczas 17-letnią, do swojego domu. Oboje pili alkohol i nagrywali transmisje na żywo. Nastolatka miała później zasnąć na kanapie i obudzić się w trakcie stosunku. Z jej zeznań wynika, że "nie kazała panu Petersowi przestać". Potem miała zeznać, że nie wyraziła wówczas zgody na stosunek.

NBC News, powołując się na akt oskarżenia, informuje, że kobieta nie poddała się badaniu lekarskiemu pod kątem napaści seksualnej, a także "nikomu nie opowiedziała o pełnym przebiegu zdarzeń". W sprawie pojawił się także osobny zarzut dotyczący zabiegu wykonanego podczas transmisji na żywo. Peters miał wstrzyknąć Mendozie w twarz preparat służący do rozpuszczania tkanki tłuszczowej.

Clavicular odpowiada na zarzuty

Clavicular zamieścił w poniedziałek w mediach społecznościowych kilka postów, w których odniósł się do aktu oskarżenia. Stwierdził, że Mendoza była zadowolona ze spotkań z nim, a zarzuty mogą mieć podłoże finansowe. "To spotyka wszystkich młodych, odnoszących sukcesy mężczyzn: ludzie próbują dobrać się do twoich pieniędzy. Chciwość to zło" - napisał. A także: "Są lepsze sposoby na zarabianie pieniędzy niż pozywanie kogoś, bo cię nie chce".

Problemy z prawem 20-latka

Prawnik mężczyzny Jeff Neiman stwierdził, że jego klient jest niewinny, zaprzecza wszystkim zarzutom i "zamierza się zawzięcie bronić". Z kolei Mitchell Jackson, rzecznik influencera poinformował, że oskarżycielka wcześniej wytoczyła mu powództwo cywilne. Dodał, że kobieta wraz ze swoim prawnikiem zgłosiła się na policję dopiero po tym, jak Peters złożył wniosek o oddalenie sprawy i "odmówił zapłaty pieniędzy" - podaje Reuters. Wstępny termin rozprawy wyznaczono na 14 października.

To nie pierwszy konflikt z prawem 20-latka. W ubiegłym roku usłyszał zarzuty związane ze strzelaniem do aligatora, miał też zaaranżować bójkę między dwiema dziewczynami. Obie te sytuacje były transmitowane na żywo.

W ostatnich latach Clavicular zyskał popularność w sieci, zwłaszcza na TikToku, za sprawom filmów, na których wykonuje looksmaxxing. Portal Variety wymienia, że m.in. wstrzykiwał sobie w twarz różne substancje i uderzał się w szczękę młotkiem, aby uzyskać bardziej wyrzeźbiony wygląd.