Brytyjska babcia skazana na karę śmierci przez rozstrzelanie. Na egzekucję czeka od dziewięciu lat w więzieniu na Bali

Zeznała, że została zmuszona do przywiezienia kokainy

Kobieta zeznała przed sądem w Indonezji, że została zmuszona do przywiezienia kokainy na Bali. Na początku 2013 roku została skazana za przemyt narkotyków na karę śmierci przez rozstrzelanie - informuje "The Independent". Brytyjka trafiła do celi śmierci indonezyjskiego więzienia Kerobokan. Kilkukrotnie próbowała odwoływać się od wyroku - bezskutecznie. W złagodzeniu kary nie pomogła jej współpraca z policją w celu schwytania członków szajki, którzy przekazali jej narkotyki. Na nic zdały się również działania dyplomatyczne brytyjskiego konsulatu.

Indonezja: surowe przepisy dla handlarzy narkotyków

Więzienie, do którego trafiła Sandiford, jest jednym z najbardziej znanych zakładów karnych w Indonezji. Z raportu ABC News wynika, że aż 80 procent spośród tysiąca osadzonych trafiło tam za posiadanie narkotyków. Wynika to z surowych przepisów antynarkotykowych w Indonezji. Jak informuje "The Independent", "około połowa więźniów w tym kraju to przestępcy narkotykowi – a handlarzy traktuje się tu wyjątkowo surowo".