Sekretarz stanu USA Blinken przeprowadził "szczere i konstruktywne" rozmowy z czołowym chińskim dyplomatą

- To spotkanie było częścią trwających wysiłków, by podtrzymać otwarte kanały komunikacji, by wyjaśnić interesy USA w szerokim szeregu kwestii i by odpowiedzialnie zarządzać rywalizacją, zmniejszając ryzyka błędnych kalkulacji i percepcji - oznajmił Miller. Blinken miał zwrócić też uwagę na istotę zachowania pokoju i stabilności między Chinami i Tajwanem.