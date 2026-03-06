Zablokują dzieciom dostęp do platform "wysokiego ryzyka". Osiem na liście

Media społecznościowe. Emmanuel Macron chce zakazu korzystania dla dzieci poniżej 15 roku życia Źródło: Reuters

Władze Indonezji ogłosiły w piątek, że ​​zablokują dostęp do mediów społecznościowych i innych popularnych platform internetowych osobom poniżej 16. roku życia - podaje BBC. Meutya Hafid, minister komunikacji i spraw cyfrowych przekazała, że od 28 marca konta w aplikacjach określanych jako "wysokiego ryzyka" będą blokowane.

- Powód jest jasny. Nasze dzieci stają w obliczu coraz bardziej realnych zagrożeń. Od kontaktu z pornografią, cyberprzemocy i oszustw internetowych, po uzależnienie, które jest największym problemem - argumentowała. Powiedziała, że "rząd interweniuje, aby rodzice nie musieli już sami walczyć z gigantami, platformami opartymi na algorytmach".

Osiem platform na liście

- Zaczniemy od platform takich jak YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live i Roblox - mówiła podczas konferencji prasowej Hafid. Zaznaczyła, że zakaz ten "uczyni Indonezję pierwszym krajem spoza Zachodu, który opóźni dostęp dzieciom do przestrzeni cyfrowej". Jak zauważa "NYT", w Indonezji, czwartym najludniejszym kraju świata [ok. 287 mln mieszkańców - red.], problem nadmiernego korzystania z social mediów przez dzieci i nastolatków jest "szczególnie dotkliwy" . Według rządu, prawie 80 procent dzieci ma już dostęp do internetu.

Zakaz social mediów dla nieletnich. Coraz więcej krajów "za"

- Jako pracująca mama dwójki dzieci, a zwłaszcza nastoletniego syna, nie mam zbyt wiele czasu na ciągłe monitorowanie tego, co mój syn robi w świecie cyfrowym - komentowała dla BBC zmianę w prawie 42-letnia Amanda Kusumo. - Jestem przekonana, że ​​decyzja rządu ostatecznie przyniesie korzyści zarówno dzieciom, jak i rodzicom - dodała.

Według planowanych przepisów za łamanie zakazu karane mają być platformy, które nie wywiążą się ze swoich obowiązków w zakresie ochrony dzieci, a nie dzieci czy rodzice - przekazała indonezyjska polityczka, nie podając jednak szczegółów dotyczących sposobu egzekwowania prawa.

W styczniu Australia stała się pierwszym krajem na świecie, który zakazał korzystania z mediów społecznościowych dzieciom poniżej 16. roku życia. Wprowadzenie podobnych ograniczeń rozważane jest w Malezji i Hiszpanii, sprawa dyskutowana jest też we Francji i Danii. W Polsce na początku roku politycy KO ogłosili prace nad wprowadzeniem podobnych przepisów. Ograniczenie mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży poniżej 15. roku życia nie wejdzie jednak w życie ani w najbliższych miesiącach, ani najprawdopodobniej do końca tego roku - ujawnił w programie "News Michalskiego" Patryk Michalski.

