Wyszła do pracy i zaginęła, rozpoczęto poszukiwania. Ciało kobiety było w brzuchu olbrzymiego węża

54-letnia kobieta o imieniu Jahrah w niedzielę wyszła do pracy i zaginęła. Następnego dnia jej ciało znaleziono w brzuchu olbrzymiego pytona - informuje indonezyjskie wydanie CNN. Według niektórych doniesień wąż miał niemal siedem metrów. Zdarzenie miało miejsce w Indonezji, jak podkreśla CNN to nie pierwszy tego typu atak w tym kraju.

54-letnia kobieta o imieniu Jahra 23 października rano wyszła do pracy na plantacji kauczuku w prowincji Jambi na Sumatrze. Gdy wieczorem nie wróciła do domu jej mąż na własną rękę rozpoczął poszukiwania. Na plantacji znalazł należące do kobiety ubrania oraz narzędzia, których używała do pracy, 54-latki jednak nigdzie nie było. Wówczas mężczyzna poprosił o pomoc okolicznych mieszkańców i zorganizował grupę poszukiwawczą.