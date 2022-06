Raj na ziemi kusi pracujących zdalnie. Na Bali nie będą musieli płacić podatków

Specjalne wizy dla pracujących zdalnie obcokrajowców, ważne do 5 lat i zwalniające z płacenia podatków - to jeden z nowych pomysłów Indonezji na przyciągnięcie turystów między innymi na rajską wyspę Bali. Indonezja zniosła już większość restrykcji związanych z pandemią koronawirusa i chce zachęcać do przyjazdu przede wszystkim osoby, którzy pozostaną dłużej.