Pożar magazynu paliw w Dżakarcie. Wśród ofiar są dzieci

Piątek jest 373. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Sekretarz stanu USA Antony Blinken ogłosił nowy pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Pakiet obejmuje między innymi - jak podano w oświadczeniu - dostawę amunicji do dostarczanych ukraińskim siłom zbrojnym systemów HIMARS i haubic, a także amunicję do bojowych wozów piechoty Bradley. "Tylko Rosja może dziś zakończyć tę wojnę. Dopóki Rosja tego nie zrobi, tak długo, jak to będzie konieczne, będziemy zjednoczeni z Ukrainą i wzmocnimy jej siły zbrojne na polu walki, aby Ukraina miała jak najsilniejszą pozycję przy stole negocjacyjnym" - czytamy w oświadczeniu Blinkena. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.