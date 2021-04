Plamy ropy na morzu, okręt podwodny zniknął. Sąsiedzi wysyłają pomoc

Trwa akcja poszukiwawcza

W akcji poszukiwawczo-ratunkowej bierze teraz udział pięć okrętów marynarki wojennej i śmigłowiec, podczas gdy hydrograficzny statek badawczy, wyposażony w aparaturę do podwodnych badań, jest w drodze do miejsca wokół wycieków ropy.

Singapur wysyła podwodny okręt ratunkowy

"Są działania, które potencjalnie możemy zastosować"

- Wygląda na to, że doszło do strasznej tragedii., że jest to bardzo głęboka część wód, potencjalnie 700 lub 800 metrów - powiedział australijski minister obrony Peter Dutton w radiu Sydney 2GB. - To bardzo utrudnia lokalizację czy wydobycie (okrętu). Ale są pewne działania, które potencjalnie możemy zastosować - dodał.