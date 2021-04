Marynarzom wystarczy tlenu do soboty. Wciąż szukają okrętu podwodnego

Jak przekazał naczelny dowódca indonezyjskich sił zbrojnych generał Hadi Tjahjanto, cytowany przez Agencję Reutera, na pokładzie znajdują się 53 osoby. Szef sztabu marynarki wojennej admirał Yudo Margono powiedział, że marynarze będą mieli dość tlenu, aby przetrwać do soboty, a okręt podwodny został dopuszczony do użytku. - Był gotowy do walki - zaznaczył. Szef sztabu marynarki wojennej powiedział również, że władze znalazły przedmiot o "dużej sile magnetycznej" na głębokości od 50 do 100 metrów.