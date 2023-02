Nowozelandzki pilot porwany przez papuaskich separatystów

Separatyści z indonezyjskiej prowincji Papua wzięli jako zakładnika nowozelandzkiego pilota i zagrozili, że nie uwolnią go do czasu uznania niepodległości regionu. We wtorek udostępnili zdjęcia i nagranie, na którym przedstawiają swoje żądania. Widoczny na nich uprowadzony mężczyzna wydaje się być w dobrym stanie zdrowia - ocenił Reuters.

Żądają niepodległości Papui

- Papuaskie wojsko, które wzięło mnie do niewoli, by walczyć o niepodległość Papui, wzywa indonezyjskie wojsko do powrotu do domu, do Indonezji. Jeśli nie, pozostanę w niewoli do końca życia - mówi Mehrtens na nagraniu.