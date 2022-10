"Widziałeś, jak twoi rodzice upadli?". Tragedia na stadionie, 11-latek osierocony

Historię małżeństwa zrelacjonowała Muktita Suhartono, mieszkająca w Bangkoku dziennikarka pracująca dla "New York Times". Jak napisała, "byli zwyczajną parą próbującą związać koniec z końcem. Mieszkali w mieście Malang ze swoim jedynym dzieckiem, 11-letnim chłopcem".

Muhammad Yulianto był zagorzałym fanem grającego w pierwszej lidze indonezyjskiej klubu Arema. Kochał ptaki. Devi z kolei była świetną kucharką, która lubowała się w aerobiku i rozmowach z sąsiadami. Oboje postanowili pójść całą rodziną w sobotę na stadion Kanjuruhan. Chcieli, by ich syn Muhammad Alfiansyah, zwany przez rodziców Alfi, po raz pierwszy zobaczył z trybun mecz piłki nożnej.

Arema tego dnia przegrała z drużyną Persebaya Surabaya 2:3. Fani Aremy byli wściekli, starli się z policją, co skłoniło służby bezpieczeństwa do użycia gazu łzawiącego na trybunach. Tysiące ludzi rzuciło się w ucieczce do wyjść, krztusząc się oparami i tratując się nawzajem.