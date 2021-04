Kobieta wtargnęła do komendy policji w Dżakarcie, oddała sześć strzałów

Indonezyjscy funkcjonariusze otworzyli ogień do kobiety, która w środę wtargnęła do komendy głównej policji w Dżakarcie - informują lokalne media. Szef formacji generał Listyo Sigit Prabowo poinformował, że napastniczka, która zginęła podczas próby ataku, była zwolenniczką tak zwanego Państwa Islamskiego.

Jak relacjonowała lokalna stacja telewizyjna TV One, osoba w niebieskiej chuście i długim czarnym ubraniu weszła na teren komendy, po czym rozległy się strzały. Osoba, które weszła do budynku, miała upaść na ziemię.

Stacje Kompas TV i Metro TV przekazały, że osoba wchodząca na teren kompleksu policji to kobieta. TV One podała, że jedna osoba na miejscu zdarzenia nie żyje oraz że doszło do wymiany ognia. Z późniejszych informacji służb wynika, że kobieta miała przy sobie broń palną i zanim została zastrzelona, oddała sześć strzałów w stronę funkcjonariuszy.