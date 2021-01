Awfan wyszedł pospiesznie, przeprosił dzieci. Angga właśnie został ojcem. Indah wracała do domu

Pilot, ojciec trójki dzieci, który przepraszał je, że znowu musi iść. 29-letni marynarz, który wsiadł na pokład samolotu, bo jego statek został uszkodzony. Nowożeńcy, którzy lecieli do rodziny pana młodego, aby wspólnie świętować. Za każdą z 62 osób, które znajdowały się na pokładzie samolotu, który runął do Morza Jawajskiego, kryje się historia. I dramat ich najbliższych.

Do katastrofy indonezyjskiego samolotu doszło w sobotę. Na pokładzie maszyny, która obsługiwała połączenie nr SJ 182 między stolicą Indonezji Dżakartą a oddalonym od niej o 764 kilometry miastem Pontianak w prowincji Borneo Zachodnie i runęła do Morza Jawajskiego wkrótce po starcie, znajdowało się 50 pasażerów i 12 członków załogi. Wśród pasażerów było siedmioro dzieci oraz troje niemowląt. Wszystkie osoby znajdujące się w samolocie były obywatelami Indonezji. Udało się znaleźć dwie czarne skrzynki.

Z domu wyszedł pośpiesznie, przeprosił dzieci

Na swoim zdjęciu profilowym na jednym z komunikatorów w mediach społecznościowych miał ustawiony komiks przedstawiający modlącego się Supermana ze słowami: "nie ma znaczenia, jak wysoko latasz, nigdy nie dotrzesz do nieba, jeśli się nie pomodlisz". "Był bardzo dobrym człowiekiem. Często udzielał rad, mądrych rad. Był wybitną postacią w swoim sąsiedztwie i był dobrze znany ze swojej dobroci" - powiedział jego siostrzeniec Ferza Mahardhika, cytowany przez BBC. "Jestem zdruzgotany i nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. Proszę, módlcie się za wuja i naszą rodzinę" - dodał.

Angga niedawo został ojcem

"Członkowie naszej rodziny, którzy przebywają w Dżakarcie, szukają informacji. Ja też chcę tam pojechać, ale z powodu pandemii podróżowanie jest utrudnione" - powiedziała BBC Indonesia. Ona sama mieszka w Sumatrze Zachodniej. Zaledwie tydzień temu Angga, z zawodu marynarz, został ojcem. Jego żona urodziła ich pierwsze dziecko, chłopca o imieniu Alvano Faeyza Alingga. Matka mężczyzny powiedziała BBC Indonesia, że bycie ojcem "zmotywowało go do cięższej pracy, aby zapewnić synowi to, co najlepsze".