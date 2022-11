Napięta wymiana zdań przywódcy Chin Xi Jinpinga i premiera Kanady Justina Trudeau

Przywódca Chin Xi Jinping osobiście skrytykował premiera Kanady Justina Trudeau w związku z rzekomymi przeciekami z ich zamkniętego spotkania na szczycie G20. Jak napisał Reuters, był to rzadki publiczny przejaw irytacji chińskiego polityka.

Prezydent Xi powiedział kanadyjskiemu premierowi, że "wszystko, o czym dyskutowaliśmy, wyciekło do gazet, i to nie jest właściwe". Oskarżył go przy tym o brak "uczciwości".