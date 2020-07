Jest oskarżany o molestowanie dzieci. Francuzowi grozi rozstrzelanie

Na konferencji milczał

Sudjana powiedział, że Abello nie współpracował ze śledczymi i odmówił podania haseł do programów na swoim komputerze. Jak dodał, większość jego ofiar to dzieci ulicy, którym mężczyzna proponował pracę w charakterze modela. - Płacił im od 250 tysięcy do 1 miliona rupii (od około 68 do 273 złotych) za uprawianie z nim seksu i bił tych, którzy odmówili. Wciąż badamy, czy wykorzystywał swoje ofiary również w celach ekonomicznych za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych platform internetowych - powiedział Sudjana.