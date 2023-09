Indonezja. Dwa lata więzienia dla kobiety, która odmówiła muzułmańską formułę i zjadła wieprzowinę

Sąd w mieście Palembang na wyspie Sumatra skazał ją we wtorek na dwa lata więzienia, oceniając, że celowo "rozpowszechniła informacje mające na celu podżeganie do nienawiści lub wrogości wobec osoby lub grupy na tle religijnym". Kobieta ma też zapłacić 250 mln rupii grzywny.

Surowe przepisy w Indonezji

W Indonezji , najludniejszym państwie zamieszkanym w większości przez muzułmanów, obowiązują surowe przepisy zwalczania bluźnierstwa. Krytycy oceniają, że szkodzą one wizerunkowi Indonezji jako kraju tolerancyjnego i różnorodnego kulturowo - zaznaczył Reuters.

Dyrektor organizacji Amnesty International w Indonezji Usman Hamid skrytykował przepisy dotyczące bluźnierstwa, oceniając, że nadużywano ich w odniesieniu do mniejszości i dysydentów. "Przeczą one międzynarodowym zobowiązaniom Indonezji w odniesieniu do szacunku i ochrony wolności myśli, sumienia, religii i wierzeń, wolności opinii i wypowiedzi" - zaznaczył.