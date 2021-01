Samolot runął do morza cztery minuty po starcie. Wydobyto czarną skrzynkę

- Jestem pewny, że wkrótce zostanie również odnaleziony rejestrator dźwięku z kokpitu samolotu – przekazał na wtorkowej konferencji prasowej dowódca indonezyjskiej armii Hadi Tjahjanto. Według komisji badającej wypadki lotnicze odczytanie danych z już wydobytego urządzenia zajmie dwa do pięciu dni.

Czarne skrzynki mają pomóc w ustaleniu przyczyn katastrofy lecącego z Dżakarty do Pontianaku w prowincji Boreno Zachodnie samolotu linii Sriwijaya Air, który w sobotę, krótko po starcie runął do Morza Jawajskiego. Na jego pokładzie znajdowało się 50 pasażerów i 12 członków załogi. Wśród pasażerów było dziesięcioro dzieci, w tym troje niemowląt. Wszystkie osoby w samolocie były obywatelami Indonezji.

Czarne skrzynki udało się zlokalizować w niedzielę, części maszyny oraz szczątki ofiar i fragmenty ubrań odnaleziono na głębokości 23 metrów. W akcję poszukiwawczą zaangażowano co najmniej 160 płetwonurków i 3,6 tysiąca innych osób, 13 helikopterów, 54 okręty i 20 łodzi – podała marynarka wojenna.

Trwa proces identyfikacji

Udało się wydobyć wiele szczątków ludzkich, trwa proces ich identyfikacji. W poniedziałek ustalono tożsamość pierwszej ofiary – 29-letniego stewarda. Członkowie rodzin proszeni są o dostarczanie próbek DNA mających umożliwić identyfikację. Według policji proces może zająć cztery do ośmiu dni.

Katastrofa przypomina o obawach dotyczących bezpieczeństwa szybko rozwijającego się w Indonezji lotnictwa cywilnego – podała agencja Associated Press, zaznaczając, że do 2016 roku linie z tego kraju nie mogły operować w USA, a do 2018 roku – w Unii Europejskiej.