Tragiczne zderzenie pociągów, są ofiary. "Ewakuacja wciąż trwa"
Do zdarzenia doszło na stacji kolejowej w Bekasi, gdzie pociąg podmiejski zderzył się ze składem dalekobieżnym kursującym między Dżakartą a Surabają. Rzeczniczka indonezyjskiego operatora kolejowego Anne Purba w wywiadzie dla jeden z lokalnych stacji telewizyjnych poinformowała, że w zdarzeniu zginęły cztery osoby, a 38 przewieziono do pobliskich szpitali.
- Biorąc pod uwagę, że ewakuacja wciąż trwa, istnieje możliwość, że liczba ofiar będzie nadal rosła - powiedział cytowany przez agencję Reuters wiceprzewodniczący indonezyjskiego parlamentu Sufmi Dasco Ahmad.
Ahmad przekazał też, że służby ratunkowe przecinają fragmenty zniszczonego wagonu, aby uwolnić co najmniej sześć lub siedem uwięzionych w środku osób.
Na razie nie jest znana przyczyna wypadku. Agencja AFP zwraca uwagę w Indonezji wypadki komunikacyjne nie są rzadkością. Kraj jest rozległy i leży na wielu wyspach, a autobusy, pociągi i samoloty są często przestarzałe i w złym stanie technicznym.
