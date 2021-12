Blinken krytykuje Chiny za "agresywne działania" w rejonie Indo-Pacyfiku

Szef amerykańskiej dyplomacji od poniedziałku przebywa z wizytą w Indonezji. To pierwszy jego przystanek w mającej potrwać do czwartku podróży po Azji Południowo-Wschodniej. W kolejnych dniach Antony Blinken odwiedzi Malezję i Tajlandię.

W czasie wtorkowego przemówienia na Uniwersytecie Indonezyjskim w Dżakarcie sekretarz stanu USA wyraził niepokój w związku z działaniami Chin prowadzonymi "od Azji północno-wschodniej do południowo-wschodniej i od Mekongu do wysp na Pacyfiku". Określił te działania jako agresywne.

Blinken: USA chcą, by chińska polityka uległa zmianie

Opisując szkodliwą jego zdaniem politykę władz w Pekinie, Blinken wskazał, że Chiny roszczą sobie wyłączne prawa do wód międzynarodowych, wpływają na wolny rynek, subsydiując swoje państwowe firmy i ograniczają handel z tymi krajami, z których polityką się nie zgadzają. Jak zaznaczył, zarówno USA, jak i kraje Indo-Pacyfiku chcą, by ta polityka uległa zmianie.

"Indo-Pacyfik jest najszybciej rosnącym regionem na Ziemi. To, co się tam wydarzy w XXI wieku, określi trajektorię całego świata. Dlatego Stany Zjednoczone będą nadal odgrywały swoją stabilizacyjną rolę w Indo-Pacyfiku" – podsumował Blinken w poście opublikowanym na Twitterze.

Pretensje Pekinu

Pekin zgłasza historyczne pretensje do 90 proc. obszaru Morza Południowochińskiego, w tym do wód w świetle obowiązującego prawa międzynarodowego należących do okolicznych państw – Malezji, Brunei, Filipin oraz Wietnamu. Chiny oznaczają granice tej strefy tzw. "linią dziewięciu kresek". W 2016 roku Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze uznał, że "linia dziewięciu kresek" nie ma podstaw prawnych, lecz Chiny zignorowały to orzeczenie.