Oddanie tej wyspy Sri Lance było bezduszne, to osłabianie jedności, integralności i interesów Indii - stwierdził indyjski premier Narendra Modi, przypominając porozumienie, na mocy którego Indie uznały maleńką wyspę Katchatheevu za terytorium Sri Lanki. Po pół wieku kwestia ta niespodziewanie wróciła w czasie kampanii wyborczej, a indyjski MSZ nie odpowiada wprost pytany, czy Indie będą domagać się teraz zmiany przynależności państwowej tej wyspy.

Indie zażądają wyspy?

Rządzący Indiami premier Narendra Modi 31 marca przypomniał tamto porozumienie, zawarte przez opozycyjną dziś partię Indyjski Kongres Narodowy (INC). Oskarżył jednak polityków tej partii o pogwałcenie praw indyjskich rybaków i "bezduszne" oddanie tej wyspy sąsiedniemu państwu. 'Osłabianie jedności Indii, jej integralności i interesów, było metodą działania Kongresu przez 75 lat, i nadal jest", stwierdził Modi w mediach społecznościowych.

Sporna wyspa

Katchatheevu od wieków było rejonem, z którego korzystali wszyscy okoliczni rybacy. Po uzyskaniu niepodległości przez Indie i Sri Lankę pod koniec lat 40. XX wieku wyspa stała się terytorium spornym. Porozumienie z 1974 roku kończyło ten spór i stało się podstawą do nałożenia przez władze Sri Lanki zakazu korzystania z wód wokół wysepki przez rybaków z Indii.

Doprowadziło to jednak do niezadowolenia w sąsiadującym z wyspą indyjskim stanie Tamil Nadu, w wyniku którego do Sądu Najwyższego w ostatnich latach złożone zostały dwie skargi podważające konstytucyjność i legalność porozumienia z 1974 roku. Obie wciąż są rozpatrywane.