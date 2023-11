Dziesiąty dzień czekają na pomoc. Dotarto z kamerą do uwięzionych w tunelu

Akcja ratunkowa w zawalonym tunelu drogowym w północnych Indiach trwa dziesiąty dzień. We wtorek po raz pierwszy udało się dotrzeć z kamerą do 41 uwięzionych górników i pokazać warunki, w których czekają oni na pomoc. Ratownicy wciąż szukają sposobu na dostanie się do zasypanych mężczyzn.