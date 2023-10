Zamach na zjeździe Świadków Jehowy. W tłumie wybuchły trzy bomby domowej roboty

Podczas zjazdu Świadków Jehowy w indyjskim mieście Kalamassery doszło do eksplozji, w wyniku których trzy osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych. Indyjskie służby przesłuchują mężczyznę, który przyznał się do przeprowadzenia zamachu. Twierdzi, że w przeszłości był członkiem tej grupy wyznaniowej, jego zeznania są obecnie weryfikowane przez policję.

Zamach na zjeździe Świadków Jehowy

- Pierwszy wybuch miał miejsce na środku sali. Kilka sekund później dwie kolejne eksplozje rozległy się jednocześnie po obu stronach sali - wyjaśniał lokalnemu portalowi Mathrubhumi. Informację o trzech eksplozjach przekazała również agencja informacyjna The Press Trust of India (TPI).

Przyznał się do zamachu na nagraniu

Świadkowie Jehowy w Indiach

Świadkowie Jehowy to związek wyznaniowy założony w 1870 roku w Stanach Zjednoczonych. Związek ten znany jest ze swojej dużej aktywności ewangelizacyjnej. W 2022 roku należało do niego na całym świecie ok. 8,5 mln członków. Według indyjskich przedstawicieli wspólnoty, w Indiach należy do niej około 60 tys. osób.