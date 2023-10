Zakaz używania perfum przez załogi samolotów? Propozycja nowych wytycznych

"Indie mają jedne z najsurowszych przepisów dotyczących alkoholu dla załóg" – odnotował "The Independent", pisząc o propozycji nowych regulacji. Już teraz linie lotnicze obsługujące loty z Indii wymagają od każdego członka załogi samolotu poddania się przed lotem testom na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jak przekazał w poniedziałek portal CNN, według obowiązujących obecnie regulacji urzędu lotnictwa Indii DGCA, niektóre płyny do płukania jamy ustnej są uznawane za substancje, których użycie może spowodować pozytywny wynik testu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Według nowej propozycji aktualizacji regulacji DGCA zostaną one zakazane członkom załóg samolotów, podobnie jak żele do zębów, czy "jakiekolwiek tego typu produkty, które zawierają alkohol". Każdy pracownik linii lotniczych przyjmujący leki zawierające alkohol musiałby skonsultować wcześniej z lekarzem. Na liście mają się znaleźć nawet perfumy. Jak podkreśla CNN nie jest bowiem jasne, czy ich obecność na ciele nie może wywołać fałszywie dodatniego wyniku testu.