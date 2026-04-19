Świat Wybuch w fabryce fajerwerków. Są ofiary śmiertelne

Na południu Indii doszło do wybuchu w fabryce fajerwerków

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do eksplozji doszło w mieście Virudhunagar w stanie Tamilnadu. Służby ratunkowe nadal pracują na miejscu. Przedstawiciel policji powiedział, że na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu.

Fajerwerki są w Indiach bardzo popularne. Często puszcza się je podczas hinduistycznego święta Diwali oraz w trakcie zaślubin.

W zeszłym miesiącu w eksplozji w fabryce petard na zachodzie Indii zginęło 17 osób.

