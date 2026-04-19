Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wybuch w fabryce fajerwerków. Są ofiary śmiertelne

|
Klatka kluczowa-372070
Na południu Indii doszło do wybuchu w fabryce fajerwerków
Źródło: Reuters
Na południu Indii doszło w niedzielę do wybuchu w fabryce fajerwerków. W wyniku eksplozji co najmniej 20 osób nie żyje, a sześć zostało rannych - powiedział agencji AFP przedstawiciel lokalnej policji.

Do eksplozji doszło w mieście Virudhunagar w stanie Tamilnadu. Służby ratunkowe nadal pracują na miejscu. Przedstawiciel policji powiedział, że na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu.

Fajerwerki są w Indiach bardzo popularne. Często puszcza się je podczas hinduistycznego święta Diwali oraz w trakcie zaślubin.

W zeszłym miesiącu w eksplozji w fabryce petard na zachodzie Indii zginęło 17 osób.

OGLĄDAJ: Najnowsze wydanie "W kuluarach"
W kuluarach logo

Najnowsze wydanie "W kuluarach"

W kuluarach logo
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Udostępnij:
Tagi:
Indie fajerwerki
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

