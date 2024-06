Zakończyły się wybory w największej demokracji świata

W liczących ponad 1,4 mld mieszkańców Indiach uprawnionych do głosowania było blisko 970 mln obywateli, z których 18 mln mogło oddać głos po raz pierwszy w życiu. Wyniki będą znane we wtorek.

Sondaże przewidują wygraną partii premiera

Do zdobycia są 543 miejsca w niższej izbie parlamentu (Izbie Ludowej). Wyłania ona premiera, który z kolei wybiera ministrów swojego rządu. Do uzyskania większości wymagane jest wprowadzenie do izby co najmniej 272 deputowanych.