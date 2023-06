Przyjechał do luksusowego hotelu na jedną noc, został ponad 600. Nie zapłacił za żadną, twierdzą śledczy

Jak podaje "Indian Express", pochodzący z Guwahati Ankush Dutta zameldował się w hotelu Roseate House w Dehli 30 maja 2019 roku, opuścić go miał następnego dnia. Ale mężczyzna przedłużył swój pobyt o ponad 600 nocy. Wymeldował się z dopiero 22 stycznia 2021 roku, czyli dokładnie 603 dni po tym, jak wszedł do hotelu. Nie opłacił przy tym rachunku, opiewającego na ok. 5,8 miliona rupii indyjskich, czyli równowartość ponad 70 tysięcy dolarów.

Indie. Hotel oszukany przez personel

"Indian Express" wyjaśnia, że z związku ze sprawą na razie nikt nie usłyszał zarzutów, jednak trwa śledztwo, którym objęty jest m.in. szef hotelowej recepcji. Jak czytamy w dalszej części artykułu, śledczy uważają, że motywem działania jego i innych członków personelu miała być chęć przyjmowania od Dutty nierejestrowanych w systemie płatności gotówkowych. W ten sposób pieniądze zamiast do hotelowej kasy miały trafić bezpośrednio do ich kieszeni. Pracownicy hotelu mieli stosować różne metody, by ukrywać długi pobyt mężczyzny. "Indian Express" wymienia wśród nich m.in. zmienianie w systemie pokojów, do których go przypisywano, czy przenoszenie na rachunki innych gości jego należności.